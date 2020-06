Libye: La Tunisie réitère la nécessité de s’attacher à la légitimité internationale

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a indiqué, jeudi, que la position officielle de la Tunisie envers le dossier libyen est une position de principe, fondée sur les bases de la la légitimité internationale . Elle émane d’une volonté de trouver un règlement politique inter-libyen permanent, loin de toute ingérence étrangère, a-t-il souligné.

Dans une déclaration aux médias, en marge de son audition jeudi par la commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures, le ministre a fait savoir qu’il participera par vidéoconférence, ce jeudi, à la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, laissant entendre qu’il va présenter des propositions au sujet du dossier libyen. La crise libyennne devrait figurer à l’ordre du jour de la réunion.

Erray a, dans ce contexte, indiqué que le dossier libyen représente une priorité pour l’Exécutif, la présidence de la République et le ministère des Affaires étrangères et ce, pour plusieurs raisons. Il a cité, à titre d’exemple, les relations stratégiques avec la Libye, les liens historiques avec ce pays et les intérêts économiques et culturels de la Tunisie.