Liga espagnole (Real Madrid) : Valverde suspendu un match

Le milieu international uruguayen du Real Madrid (Liga espagnole de football) Federico Valverde, a écopé d’un match de suspension, suite à son expulsion en finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche face à l’Atlético Madrid à Djeddah (Arabie saoudite).

Du coup, la révélation madrilène cette saison âgé de 21 ans sera absent samedi prochain, lors de la réception du FC Séville (16h00), dans le cadre de la 20e journée de la Liga.

Valverde avait reçu un carton rouge pour avoir fauché Alvaro Morata partant seul au but à la 115e minute de la finale contre l’Atlético Madrid. Le sacrifice de l’Uruguayen, élu homme du match, a permis au Real de maintenir le score à 0-0 et de s’imposer aux tirs au but (4-1).

Au terme de la 19e journée, le Real, occupe la 2e place du championnat en compagnie du leader Barcelone. La formation catalane recevra dimanche prochain Grenade (21h00), dans ce qui sera le premier match pour le nouvel entraîneur Quique Setién, engagé pour deux ans et demi en remplacement d’Ernesto Valverde, limogé.