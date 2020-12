Résultats complets de la 3e journée de la Ligue 1 du football professionnel à l’issue des rencontres de dimanche:

Dimanche 20 décembre:

A Mahdia:

AS Rejiche 0

Olympique de Béja 1

A Metlaoui:

ES Metlaoui 1

CA Bizertin 0

A Kairouan:

JS Kairouan 0

Stade Tunisien 4

Déja joués

Samedi 19 décembe:

A Monastir:

US Monastir 0

US Ben Guerdane 0

A Sfax;

CS Cfaxien 3

Club Africain 0

Jeudi 17 décembre:

A Radès:

Espérance St 1

US Tataouine 0

Vendredi 18 décembre:

A Soliman:

AS Soliman 2

ES Sahel 1

