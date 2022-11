Un résultat en hausse de 29 % chez le groupe TLF

Le groupe Tunisie Leasing & Factoring a validé, pour la 7ème fois consécutive, sa conformité continue au standard MSI 20000. A ce propos, TLF s’est vu remettre, les comptes rendus techniques d’évaluation annuelle et le certificat de conformité au Standard MSI 20000 dans le cadre d’une cérémonie organisée récemment, en présence de son Directeur Général, Hichem Zghal, ainsi que des représentants de l’organisme de certification.

Sur le plan du volume d’activité, l’exercice 2021 a été caractérisé par une stabilisation du niveau global des produits issus des activités ordinaires de leasing et de factoring, à hauteur de 110,8 MDT. Bénéficiant, entre autres, d’une réduction importante du coût du risque en 2021, TLF a su conserver un niveau de rentabilité d’exploitation satisfaisant, et un résultat net en hausse de plus de 29%.