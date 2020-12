Ligue 1: US Monastir-Espérance de Tunis choc de la deuxième journée

Le match opposant l’US Monastir, vainqueur de la coupe de Tunisie, à l’Espérance de Tunis, champion en titre, dimanche à Monastir, sera le choc de la deuxième journée de la Ligue 1 du football professionnel, placé sous le signe de la réhabilitation.

Les Usémites se sont inclinés lors de la première journée face au CS Sfaxien (2-1) et les sang et or ont été tenus en échec par l’AS Soliman (2-2).

Le match s’annonce très disputé entre les deux finalistes de la coupe de Tunisie 2020 dont le dernier mot est revenu aux protégés de Lassaad Jarda (2-0). Un exploit que les Usémites tenteront de rééditer ce dimanche pour continuer à jouer les premiers rôles cette saison et confirmer leur nouveau statut de sérieux prétendant au titre. Les hommes de Mouine Chaabani eux tenteront de ramener les trois points de la victoire pour rassurer leurs supporters après le score décevant de la première journée.

Après un repos forcé lors de la journée inaugurale, en attendant de connaitre son adversaire au terme du mini-championnat, le Club Africain aborde la nouvelle saison en accueillant l’AS Réjiche, nouveau promu, samedi à Radès, dans un match qui mettra aux prises l’entraîneur Lassaad Dridi et son ex-adjoint Said Saibi, actuel entraineur de l’AS Réjiche.

Les nouveaux promus qui ont entamé de belle manière le nouvel exercice en s’imposant face à l’US Tataouine (2-0), espèrent rééditer leur performance face à un adversaire de taille qui tentera de son côté de réussir ses débuts, malgré les difficultés financières et administratives dont il fait face.

L’Etoile du Sahel, dirigée par son nouvel entraineur brésilien Jorvan Vieira, tentera d’aligner sa deuxième victoire de suite après celle remportée face au CA Bizertin (2-1) en offrant l’hospitalité à l’ES Metlaoui qui essaiera de son côté de redresser la barre après son match nul devant l’US Ben Guerdane (0-0), pour s’assurer une bonne place au tableau.

L’US Ben Guerdane recevra l’AS Soliman, auteur d’un nul précieux devant le tenant du titre, dans un match qui verra chacune des deux équipes courir derrière son premier succès de la saison.

Même objectif pour le Stade Tunisien, tenu en échec par le nouveau promu béjaois (2-2) et qui accueillera dimanche le CA Bizertin, qui cherche à son tour d’éviter une seconde défaite de suite.

Après son premier revers de la saison face au nouveau promu, l’US Tataouine donnera la réplique ce week-end au CS Sfaxien avec l’ambition de remporter les trois points de la victoire, mais sa tache ne sera pas aisé devant un adversaire qui a fait montre de belles dispositions, notamment après sa brillante qualification au deuxième tour de la Ligue des champions et son succès, jeudi, face à l’US Monastir.

La deuxième journée, à l’instar de la journée inaugurale, sera amputée du match qui opposera l’O.Béja à un adversaire qui sera qualifié ce dimanche, à l’issue du mini-championnat déterminant l’équipe qui remplacera le CS Chebba.