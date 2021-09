« L’innovation et les défis en période d’incertitude », au cœur de la 1ere conférence annuelle de la BCT

« La Politique macroéconomique: innovation et défis en période d’incertitude », tel est le thème de la première conférence annuelle de la Banque centrale de Tunisie (BCT), qui sera organisée en ligne, les 1er et 2 décembre 2021.

- Publicité-

La conférence se tient, en partenariat avec le Réseau régional des départements de Recherche des Banques centrales du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Elle prévoit un panel politique avec les gouverneurs des banques centrales de la région, sur « l’indépendance des banques centrales dans un contexte de dette publique élevée », présidé par Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA.

Selon le site de la BCT,«les Banques centrales ont mené des politiques monétaires accommodantes dans des environnements caractérisés par des contraintes budgétaires politiques et une dette publique élevée, dans la région MENA (…). Le risque croissant de perturbations économiques, tant dans la région qu’au-delà, souligne la nécessité de concevoir des politiques monétaires efficaces pour permettre aux pays de la région MENA de se préparer, de résister et de se redresser des catastrophes. En outre, les développements dans les technologies financières, la blockchain et les monnaies numériques offrent aux banques centrales autant d’opportunités que de défis ».

En prévision de la conférence de

la BCT, un appel à communications a été lancé aux intervenants potentiels, pour créer un espace d’échange autour des questions liées à la conception de la politique monétaire dans une conjoncture marquée par l’incertitude. Ces communications devront être soumises, avant le 22 octobre 2021, pour être présentées, au cas ou elles seraient retenues, en décembre 2021.

Le comité scientifique de la conférence recommande que ces communications soient axées sur des thématiques portant sur la conduite d’une politique monétaire dans des environnements d’endettement élevé, la reprise en période de Covid-19, l’avenir de la finance et les implications des monnaies numériques