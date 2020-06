L’Institut Pasteur annonce le lancement d’un test sérologique qui permet la détection des anticorps totaux spécifiques du Coronavirus

L’Institut Pasteur de Tunis (IPT) vient d’annoncer le lancement d’un test sérologique qui permet la détection des anticorps totaux spécifiques du virus SARS-CoV2 et qui permet de savoir si l’on a été en contact avec le virus.

Pour bénéficier de ce test, il est indispensable d’avoir une prescription médicale (ordonnance) et la fiche de renseignement dument remplie, lit-on dans un communiqué publié sur le site de l’institut.

Le prix de ce test est de 27,560 dinars et le délai d’obtention du résultat est de 3 à 4 jours, selon la même source.

A rappeler que les laboratoires de l’Institut Pasteur de Tunis ont commencé, en mars dernier, d’effectuer des analyses pour le dépistage du Coronavirus en vue d’appuyer les efforts entrepris par le laboratoire de référence de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis.