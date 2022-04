L’investisseur Kamel Ghribi aidera à la relance économique de la Tunisie

Le financier tunisien basé en Italie, Kamel Ghribi, président de GKSD Investment Holding et vice-président du groupe San Donato, a rencontré à Milan le ministre tunisien du tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

- Publicité-

Le philanthrope Ghribi, qui a déjà a lancé l’été dernier une importante campagne de soutien en faveur des hôpitaux tunisiens, gravement touchés par la pandémie de Covid-19, s’est engagé à renforcer les relations et la collaboration commerciale entre l’Italie et la Tunisie. Au cours de sa rencontre, il a tenu à souligner l’importance de la rationalisation des procédures bureaucratiques qui sont si complexes qu’elles continuent d’entraver et de décourager les investisseurs potentiels. Le système d’attraction des investissements étrangers doit devenir plus dynamique et plus agile afin de devenir un modèle d’efficacité dans le secteur administratif.

Les sujets abordés au cours de la réunion concernaient divers secteurs dans lesquels développer des projets tels que : le tourisme, la santé, les infrastructures, l’éducation, les zones de développement agricole et la production connexe, qui aideront la Tunisie à atteindre la croissance économique et sociale attendue depuis longtemps et pour laquelle elle est prête.