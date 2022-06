L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) vient de lancer un appel à candidature pour le recrutement de 2.900 agents, chargés de collecter les résultats dans les différents instances régionales, et de 1196 agents de supervision qui seront déployés dans les différentes régions du pays pour veiller au bon déroulement de la campagne du référendum national.

Dans deux communiqués publiés à cet effet, l’ISIE a fixé les conditions requises pour cette campagne de recrutement.

S’agissant des agents de collecte des résultats, les candidats doivent être au moins parmi les licenciés ou les maîtrisards dans les spécialités scientifiques et techniques. Ils doivent être également âgés de 40 ans au plus à la date du 1 janvier 2022.

Par ailleurs, les candidats doivent être réputés pour leur neutralité, indépendance et intégrité et ne doivent pas avoir exercé une activité dans un quelconque parti politique depuis cinq ans au moins.

Pour ce qui est des agents de supervision des élections, l’ISIE exige que les candidats soient parmi les diplômés du supérieur dans les spécialités de droit, sciences juridiques, comptabilité, finances ou de gestion.

Ils doivent également être réputés pour leur intégrité, indépendance et neutralité et ne plus avoir adhéré ou exercé une activité au sein d »un parti politique durant les cinq dernières années à la date de l’appel à candidature.

Ils ne doivent pas avoir occupé un poste de responsabilité sous un gouvernement… de gouverneur, de secrétaire général du gouvernorat, de délégué ou de omda durant l’époque du président déchu ou avoir assumé un poste de responsabilité au sein du parti du RCD dissous.