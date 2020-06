L’Italie expulse un Tunisien complice de l’auteur de l’attentat du marché de Noël à Berlin

Le ministère italien de l’intérieur a annoncé avoir expulsé un ressortissant tunisien lié à l’auteur de l’attentat meurtrier en 2016 contre un marché de Noël à Berlin. Montassar Yaakoubi, décrit par le ministère comme « un complice du terroriste tunisien Anis Amri », a été rapatrié en Tunisie sur un vol spécial, a déclaré le ministère dans un communiqué, sans en préciser la date.

Il s’agit de la première expulsion d’un ressortissant étranger pour des raisons de sécurité de l’État en Italie depuis que ces rapatriements ont été suspendus en raison de l’urgence du coronavirus, a-t-il déclaré. Yaakoubi a accueilli Amri en Italie avant le déménagement de ce dernier en Allemagne en 2015, a indiqué le ministère.

Le 19 décembre 2016, Amri – un demandeur d’asile tunisien débouté et djihadiste radical connu – a détourné un camion, s’est introduit dans un marché de Noël bondé au centre de Berlin et a tué 12 personnes. Amri, 24 ans, a réussi à fuir l’Allemagne après l’attaque mais a été abattu à Milan par la police quatre jours plus tard. Au cours des cinq dernières années, l’Italie a expulsé 482 ressortissants étrangers pour des raisons de sécurité, dont 21 en 2020.