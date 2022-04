L’Italie mise sur le gaz africain pour ne plus dépendre de la Russie

L’Algérie et l’Egypte avant Pâques, le Congo et l’Angola cette semaine, le Mozambique en mai… L’Italie s’est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. Son premier ministre, Mario Draghi, souhaite s’extraire au plus vite de la dépendance à la Russie, qui lui fournit 45 % de son gaz. « Nous ne voulons plus dépendre du gaz russe, parce que la dépendance économique ne doit pas devenir une sujétion politique », a-t-il affirmé.

A cette fin, le premier ministre italien devait se rendre en personne mercredi 20 avril à Luanda et jeudi à Brazzaville pour y conclure de nouveaux contrats de fourniture. Positif au Covid-19, il a été remplacé par son ministre des Affaires étrangères. Avec le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço, ils ont convenu tous deux de « renforcer le partenariat bilatéral […] en particulier dans le secteur énergétique ».

Ces dernières semaines, Rome a déjà conclu des accords avec l’Algérie et l’Egypte. Alger, actuellement son deuxième fournisseur, contribue déjà pour environ 30 % de sa consommation. L’accord conclu avec l’Egypte pourrait en outre permettre de convoyer en Europe et en Italie jusqu’à trois milliards de m³ de gaz naturel liquéfié dès cette année. L’Italie est aussi en pourparlers avec l’Azerbaïdjan au sujet de l’extension du gazoduc transadriatique, qui pourrait renforcer la sécurité énergétique italienne mais aussi européenne grâce à un afflux de 10 milliards de m³ de gaz.