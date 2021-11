Lloyd assure, sa filiale vie moins en 2020

« Première compagnie créée en Tunisie depuis 1945, Lloyd Assurances veille au perfectionnement permanent de ses standards de gestion pour mieux servir ses clients », pouvait-on lire sur son site internet, où elle affichai ses « performances » pour l’exercice … 2015.

- Publicité-

Les Etats Financiers à fin 2020 de la branche vie cette société d’assurances du groupe Bayahi, faisaient ressortir des capitaux propres positifs de 1 345 701 DT en baisse de 12 %, y compris le résultat déficitaire de l’exercice s’élevant à 182 935 DT. Dans sa présentation des faits marquants pour l’entreprise en 2020, on pouvait lire que « la pandémie Covid 19 a eu des impacts importants sur l’activité de la compagnie. Une très nette baisse du nombre d’accidents de la route et donc du nombre de sinistres automobiles due au confinement de mars 2020 et au couvre-feu nocturne qui s’est étalé sur une grande partie de 2020. Un impact négatif sur le rendement des actions et une baisse du solde financier. Une augmentation des frais généraux dans la mesure où l’entreprise a contribué de manière significative dans l’effort national de lutte contre la pandémie ». Mais c’est aussi le premier exercice d’une filiale nouvellement crée, ce qui expliquerait aussi son petit déficit.

Il est aussi dit dans le rapport des commissaires aux comptes, que « la compagnie a connu une très forte progression du chiffre d’affaires, grâce aussi bien au risque d’entreprises avec la réalisation de plusieurs affaires importantes (dont les polices dommages et responsabilité civile de la STEG), ainsi qu’aux risques individuels notamment en automobile et en vie. La progression cumulée entre les compagnies Lloyd et Lloyd Vie a atteint 25% en 2020 ».

Sinon, lloyd assurance, celle qui gère tout ce qui n’est pas vie, a terminé l’exercice 2020avec un bénéfice de 2 MDT.