logements sociaux : C’est encore du « Bientôt ». Zaafrani n’est pas pressée !

Dans le cadre de la préparation de la distribution des logements sociaux à leurs bénéficiaires dans un certain nombre de gouvernorats de la République, une réunion du Comité de Pilotage du Programme Spécial des Logements Sociaux s’est tenue le 9 août 2023, sous la présidence de la ministre de l’Equipement et du Logement, Sarah Zaafrani, et en présence des membres du comité et de plusieurs cadres du ministère.

Au cours de la réunion, les listes finales de Délégations ont été présentées à l’attention du comité de pilotage qui a statué sur les prix de ces logements sociaux.

Presque deux mois après la réunion, le 20 mai 2023, du chef de tout l’Etat avec les ministres concernés (Sauf Zaafrani qui n’était pas alors de la réunion) pour dénoncer le retard de la livraison, et marteler que « rien ne justifiait ce retard qui a entraîné une dégradation de l’état de beaucoup de bâtiments ordonnant de répartir au plus vite les logements sociaux, selon des normes claires fondées sur la justice et dans lesquelles il n’y a de place pour aucun favoritisme », la ministre soulignait encore « la nécessité de poursuivre le travail et la coordination entre les différents intervenants pour achever la préparation du reste des listes des bénéficiaires des logements sociaux et de respecter les délais convenus à cet effet afin de les remettre aux bénéficiaires dans les meilleurs délais possibles ».