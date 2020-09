L’OMMP appelle à respecter les tarifs d’amarrage, de désamarrage et de garde des navires fixés par l’arrêté ministériel du 27 août 2020

L’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) a annoncé vendredi que les tarifs d’amarrage, de désamarrage et de garde des navires commerciaux ont été fixés par un arrêté des ministres du Transport et de la Logistique et du Commerce datant du 27 août 2020 et qui a été publié dans le JORT n° 90 du 4 septembre 2020.

L’Office a ainsi appelé tous les intervenants dans ce domaine notamment les transporteurs maritimes et les sociétés d’amarrage, de désamarrage et de garde des navires à respecter les tarifs fixés et à facturer leurs services conformément aux dispositions de l’arrêté en question.

L’Office a également, annoncé qu’il œuvrera en coordination avec les structures de contrôle dédiées à suivre le respect des tarifs fixés et à appliquer les mesures légales en vigueur en cas de dépassement.