L’Oncle Sam aime la Tunisie : Donation US pour les hôpitaux de Ben Guerdane et Remada, et 36 MUSD pour la Covid-19 en 2020

Le Chargé d’Affaires Gregory LoGerfo a rencontré le Ministre de la Santé Faouzi Mehdi pour une cérémonie de don d’équipement critique d’EPI COVID-19 aux hôpitaux de Ben Guerdane et Remada, y compris des milliers de combinaisons de protection, chemisiers, lunettes, couvre-chaussures et désinfectants achetés localement. Le gouvernement américain avait accordé plus de 36 millions de dollars de soutien depuis mars 2020 pour aider la Tunisie à répondre à la crise sanitaire immédiate et à faire face aux effets économiques et sociaux à long terme de la pandémie.

