L’ONM appelle à exploiter les résultats de l’enquête nationale sur la migration

La directrice générale de l’Observatoire national de la migration (ONM), Ahlem Hammami, a appelé mercredi à exploiter les données statistiques précises de l’enquête nationale sur la migration de 2021 dans l’élaboration de politiques migratoires efficientes.

S’exprimant à l’ouverture d’une journée d’étude organisée à Sousse sur la gestion locale de la migration, Ahlem Hammami a souligné que l’enquête nationale vient renforcer la base de données sur la migration en Tunisie mettant l’accent sur l’importance des études qualitatives dans l’identification des profils des migrants.

Elle a, à cette occasion, appelé au renforcement de la coordination entre tous les intervenants dans les domaines de la migration et du développement afin d’échanger les informations, les expertises et les bonnes pratiques pour une meilleure gouvernance.

Elle a, en outre, souligné la nécessité d’intégrer la migration dans les plans de développements locaux appelant à promouvoir le dialogue au niveau local et avec les Tunisiens résidents à l’étranger sur les priorités de développement.

L’intervenante a, aussi, mis l’accent sur l’importance de promouvoir la décentralisation et la gouvernance locale pour mettre en œuvre la démocratie participative.