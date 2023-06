Bouden à Genève pour internationaliser le dossier de la l’immigration irrégulière

La cheffe du gouvernement Najla Bouden, a souligné lors de son entretien mardi à Genève avec le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, l’impératif d’accroitre les efforts et de consolider la coopération et la solidarité internationales en matière de traitement du dossier de la migration. Bouden a mis en relief l’importance de prendre en considération les différents volets à savoir, sécuritaire, économique, social, financier et sanitaire, afin de contribuer à apporter le soutien aux migrants et aider les pays d’accueil à surmonter les crises.

Elle a aussi appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour contribuer à répondre efficacement à la crise des réfugiés notamment après l’accroissement sans précédent du nombre des migrants dépassant 100 millions personnes. Bouden a par la même occasion souligné l’attachement de la Tunisie aux valeurs de protection des réfugiés et au respect des pactes internationaux relatifs à la protection des réfugiés ainsi qu’au respect des droits humains.

La réunion a présenté une opportunité pour examiner les moyens de consolider la coopération entre la Tunisie et le haut commissariat des nations unies pour les réfugiés afin de répondre convenablement au phénomène de migration en prolifération à cause des répercussions des conflits armés dans le monde ainsi que des effets des changements climatiques. Pour sa part, le haut commissaire des nations unies pour les réfugiés a indiqué dans une déclaration à la TAP que cette rencontre était fructueuse et a permis d’examiner les moyens possibles pour aider la Tunisie à gérer le dossier de la migration en partenariat avec d’autres organisations et pays. Le traitement du dossier de la migration en Tunisie est extrêmement compliqué sachant que la Tunisie accueille un flux important de migrants dont plusieurs tentent de voyager vers l’Europe, a-t-il noté.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden participe, du 13 au 15 juin courant, aux travaux du Sommet sur le monde du travail organisé par l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève.

le sommet, qui porte sur le thème « la justice sociale pour tous », sera axé notamment sur le rôle central de la justice sociale dans l’édification d’un monde plus durable et plus équitable et offrira l’opportunité de débattre du projet relatif à la création d’une alliance mondiale pour la justice sociale.