L’Ordre des avocats dénonce l’usage « excessif de la force »

L’Ordre national des avocats de Tunisie a dénoncé » l’usage excessif de la force » lors des manifestations pacifiques, mettant en garde contre toute atteinte au droit de manifester et de s’exprimer.

Dans un communiqué rendu public, ce mercredi, l’Ordre des avocats a souligné que le recours seulement à l’approche sécuritaire pour faire face aux protestations risque de conduire le pays vers l’inconnu, regrettant « l’usage inutile et disproportionné de la force par la police « .

Par ailleurs, l’Ordre des avocats a accusé des partis politiques sans les citer, de mener une campagne de dénigrement contre les mouvements de protestations pacifiques, ajoutant que cette position rappelle les pratiques du régime au pouvoir, lors des manifestations de la révolution en 2011.

Le conseil de l’Ordre a dit soutenir les mouvements sociaux pacifiques et les jeunes réclamant la concrétisation des objectifs de la Révolution, appelant à protéger le droit de manifester et de s’exprimer qui est garanti par la Constitution.

