L’ordre judiciaire appelle les magistrats à respecter le prestige et l’indépendance de la Justice

Le conseil de l’ordre judiciaire a appelé les magistrats à respecter et à défendre le prestige, la réputation et l’indépendance de la Justice dans leurs publications sur les réseaux sociaux.

Dans une note adressée à ses membres, le conseil de l’ordre judiciaire (composante du Conseil supérieur de la Magistrature) reconnait le droit des juges à exercer les libertés dans les limites fixées par la loi.

Le Conseil appelle à la nécessité d’éviter la publication de tout ce qui est de nature à porter atteinte à la Constitution, aux lois et aux textes internationaux ratifiés par la Tunisie. Il met en garde, dans la foulée, contre toute prise de partie affichée en vers un parti ou un groupe politique.

Dans sa note, le conseil de l’ordre judiciaire appelle les magistrats à ne pas utiliser les réseaux sociaux pour violer la confidentialité des plaidoiries ou commenter certaines affaires portées devant les tribunaux.

Et d’ajouter que le magistrat doit concilier entre la liberté d’opinion et le devoir de réserve et de neutralité.

Le conseil appelle les magistrats à respecter cette note qui entre en vigueur à la date de sa publication et prendra fin avec la publication d’un code de déontologie.