Lotfi Zitoun : « Le pouvoir n’en est pas un avec Ennahdha »

« La solution, aujourd’hui, réside moins dans les partis traditionnels que dans d’autres concepts qui représentent une alternative au paysage politique actuel », a estimé l’ex dirigeant du mouvement Ennahdha, Lotfi Zitoun.

Dans une interview, dimanche, à Mosaïque fm, il a affirmé que « le pouvoir doit et peut s’exercer sans Ennahdha ».

Interrogé si le mouvement Ennahdha est un parti civil, il a souligné que ce dernier a recommencé à louvoyer entre le religieux et le civil, ajoutant que son président, Rached Ghannouchi, fait partie du problème et de la solution à la fois, et indiquant qu’il avait conseillé à ce dernier de ne pas s’exposer à la colère populaire, car celle-ci a conduit à la fuite de l’ex président Ben Ali, a-t-il dit.