Covid-19: Le Comité scientifique «consterné et choqué» par les manifestations et les marches populaires

Le président de la Commission de pilotage de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19, et directeur de l’Institut Pasteur, Hachhemi Louzir, a affirmé, lundi, que le Comité scientifique est « consterné et choqué » par l’organisation de manifestations et marches populaires en allusion à celles d’Ennahdha et du parti des Travailleurs, et au meeting populaire du PDL.

Sur les ondes de Mosaïque fm, il a ajouté que « nous proposons et appelons à l’interdiction des rassemblements afin d’éviter la contagion en ces temps présents, en raison notamment de l’apparition de nouveaux variants, mais voilà que surgissent les marches ».

Ila affirmé que les marches ont « faussé tous les calculs, et nous craignons les conséquences qui en découlerons ».