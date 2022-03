L’UBCI lance la 1ère édition de « l’Académie de l’entreprise »

L’UBCI a organisé la première édition de « L’Académie de l’Entreprise », le 25 mars, à l’hôtel Sheraton Tunis, un lieu de rencontres et d’échanges entre les experts UBCI et leurs clients, afin de leur apporter du conseil pour mieux les accompagner dans le développement de leur entreprise.Au programme, des modules de formation pratiques, ayant pour thème principal « Le Factoring » et « L’Assurance-crédit ».

- Publicité-

L’UBCI a l’ambition d’améliorer son positionnement et sa contribution au financement de l’économie tunisienne, en diversifiant son offre afin de mieux répondre aux attentes de sa clientèle.

D’ailleurs, l’Union Bancaire pour le Commerce et l’industrie vient de fêter son soixantième anniversaire, avec une nouvelle identité visuelle,un changement d’actionnariat et de gouvernance et une nouvelle dynamique commerciale. En effet, la stratégie commerciale Corporate se base désormais sur une nouvelle approche des marchés et une offre différenciée axée davantage sur la proximité, l’écoute et le conseil. La force de vente est déterminée à accompagner ses relations dans un environnement de plus en plus difficile et à faire preuve de réactivité et de professionnalisme.

Tournée vers l’avenir tout en faisant peau neuve, il n’en demeure pas moins que l’UBCI maintient l’ensemble des valeurs qu’elle représente et la qualité de service qu’elle milite à améliorer en permanence

L’UBCI, c’est un réseau dense d’agences à travers le pays, avec 4 centres d’affaires entreprise, des offres et des métiers spécialisés : une banque privée, des solutions de restructuration, une salle de marché, des solutions de Trade finance et cash management, du leasing mobilier et immobilier.

L’UBCI c’est aussi une offre d’affacturage. C’est dans ce cadre que l’UBCI a lancé son concept « L’Académie de l’Entreprise » autour du thème du « FACTORING ». Au programme de la journée, M. Maher BEN ABDALLAH, Responsable Corporate Banking UBCI a ouvert la session en présentant brièvement le métier du et a cédé la parole à M Lotfi TRABELSI, Responsable Factoring UBCI qui a présenté l’offre d’affacturage, suivi par Mme FidaTAKTAK, Responsable Assurance-Crédit Carte, quia présenté l’offre assurance-crédit Entreprise. M. Mohamed KOUBAA, Directeur Général UBCI a clôturé la session en remerciant les invités pour l’intérêt qu’ils portent à l’UBCI.

Tradition désormais lancée, d’autres éditions serontplanifiées chaque année autours de différentes thématiques