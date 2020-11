L’UE disposée à renforcer le partenariat avec la Tunisie

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, au siège du département, l’Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.

Cité dans un communiqué du département, le diplomate européen a fait part de la détermination de l’Union à renforcer davantage le partenariat avec la Tunisie et à soutenir ses efforts en vue de relever les défis économiques, sociaux, sécuritaires et sanitaires, provoqués par la pandémie de Covid-19.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères s’est félicité des relations « excellentes » établies entre la Tunisie et l’Union européenne, réaffirmant la volonté de la Tunisie de développer ce partenariat stratégique et de diversifier ses domaines.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale vers de nouveaux secteurs à même de booster les échanges, citant en particulier, l’ économie, la recherche scientifique et la diplomatie culturelle.

Les deux parties ont passé en revue les préparatifs engagés en prévision des prochaines échéances bilatérales et multilatérales.

Par ailleurs, Cornaro a salué les efforts déployés par la Tunisie en vue de relancer le processus de paix en Libye en accueillant le premier Forum de dialogue politique inter-libyen.