L’UGTT a des « alternatives étudiées » pour la décompensation, selon sa nouvelle SGA

La nouvelle secrétaire générale adjointe de l’UGTT, Sihem Boucetta, a affirmé, mardi, que l’Organisation ouvrière dispose d’alternatives étudiées, reconnues et avérées y compris pour la levée de la compensation.

S’exprimant sur Shems fm, elle a ajouté que l’UGTT n’a pas vocation à donner son onction mais est une « force de bien et d’édification », soulignant que la classe des salariés « n’est plus en état de supporter la hausse des prix et de s’accommoder des exigences de la vie avec de bas salaires ».

Elle a ajouté que la classe moyenne a été « décimée » en Tunisie et n’est plus en capacité de faire face aux charges de la vie quotidienne.