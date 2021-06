L’UGTT condamne l’acte de violence perpétrée contre un jeune à Sidi Hassine

L’Union générale Tunisienne du travail (UGTT) a appelé le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires du ministère de l’intérieur Hichem Mechichi, à assumer la responsabilité des violations commises. Dans un communiqué rendu public, l’UGTT a condamné ce qu’elle a qualifié de violence barbare perpétrée, par des policiers, contre un jeune à Sidi Hassine. Le jeune a été victime d’actes de violence et a été dénudé de ses vêtements sur la voie publique et devant les piétons et les habitants de la zone. Ces violations représentent la politique d’oppression pratiquée afin de faire taire les protestations sociale et populaire et qui ne fait qu’empirer la situation, a encore précisé la même source. La centrale syndicale a également appelé à ouvrir une enquête et à traduire en justice l’auteur de ces actes d’abus de force.

- Publicité-