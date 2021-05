L’UGTT décide d’engager une poursuite judiciaire contre un investisseur italien qui a commis des actes de violence contre des ouvrières

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé de déposer une plainte contre un investisseur italien qui a agressé des ouvrières et des membres du syndicat de base d’un atelier de confection à El Baten dans le gouvernorat de Kairouan.

- Publicité-

La centrale syndicale a précisé dans un communiqué rendu public jeudi que deux ouvrières ont été transportées à l’hôpital Ibn El Jazzar suite à ces actes de violence. L’UGTT a appelé à infliger les sanctions nécessaires contre ces crimes perpétrés à l’égard de la femme ouvrière. L’UGTT a également appelé la présidence du gouvernement à dénoncer ces actes de violence et le ministère des affaires étrangères à convoquer l’ambassadeur d’Italien et lui demander de condamner ces actes. L’Union a aussi appelé l’UTICA a prendre une position face à cet investisseur et les syndicats italiens à dénoncer l’acte de l’agresseur.