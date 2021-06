L’UGTT est un partenaire effectif et principal l dans le pays

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a déclaré, jeudi à Hammamet, avant le démarrage des travaux de la commission administrative nationale que « les organisations nationales sont des organisations patriotiques, et que l’UGTT n’est pas un simple médiateur, mais un partenaire effectif et principal dans le pays ». Il a noté que le dialogue national précédent était conduit par des personnalités nationales (Houssin Abbassi, Wided Bouchamaoui, Abdesattar Ben Moussa et Fadhel Mahfoudh), soulignant que les organisations nationales jouent, aujourd’hui, un rôle de premier plan au niveau national dans le cadre d’une nouvelle philosophie et face à la corruption du système partisan, a-t-il dit,. D’autre part, il a souligné que les travaux de la commission administrative porteront, notamment, sur la situation générale dans le pays, les revendications sociales et les négociations sociales.

