L’UGTT est un partenaire national et contribuera à relever les différents défis

Le président de la République Kaies Saied a souligné que l’union générale tunisienne du travail (UGTT) restera un partenaire national actif et une force nationale qui va contribuer à faire face aux différents défis enregistrés dans le pays en cette étape délicate de son histoire. Saied a félicité par la même occasion, dans un message, Noureddine Tabboubi, suite à sa réélection secrétaire général de la centrale syndicale. Le président de la République a également félicité les membres du nouveau bureau exécutif. Saied a aussi souligné l’importance du rôle de l’UGTT contribuant à protéger la Tunisie et à édifier l’avenir des futures générations. Tabboubi a été réélu secrétaire général de l’UGTT et deux femmes ont intégré le bureau exécutif de l’Union, suite à la tenue à Sfax du 25ème congrès les 16, 17 et 18 février.