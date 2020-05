L’UGTT n’interfère pas dans la justice, affirme son SGA Mbarki

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Bouali Mbarki, a affirmé, samedi, que la décision de l’Organisation d’observer une grève régionale dans le secteur de la santé à Sfax au cas où ne seraient pas libérés des syndicalistes dans l’affaire du député Mohamed Affès, ne doit pas être entendue comme une ingérence dans le fonctionnement de la justice.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a assuré que la centrale syndicale a exigé que l’affaire suive son cours normal et qu’elle ne soit pas instrumentalisée politiquement, réaffirmant que l’UGTT ne s’ingère pas dans la justice et réitérant toute sa confiance dans les « magistrats intègres et la justice équitable ».