L’UGTT perdra son rayonnement à cause des infractions commises

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Mohamed Ali Boughdiri a estimé mercredi que la centrale syndicale perdra son rayonnement prochainement à cause des derniers actes perpétrés par un groupe de dirigeants syndicaux qui ont enfreint les normes de la démocratie et le statut de l’Union. Dans une déclaration aux médias à l’occasion de la tenue des travaux du 25ème congrès de l’Union à Sfax, Boughdiri a indiqué que ces dirigeants se sont autorisés d’assumer la responsabilité au sein du bureau exécutif en se portant à nouveau candidat en infraction au régime interne. La présence lors des travaux du congrès parmi le groupe, défendant la loi de l’UGTT tout en portant un brassard noir, est une forme exprimant le deuil et la perplexité face à cette divergence, a encore ajouté Boughdiri. Il a appelé à ce propos, les congressistes à assurer la modération nécessaire et à prendre des pas avant-gardistes au service de l’intérêt de la centrale syndicale.