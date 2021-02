L’UGTT poursuivra son militantisme afin de préserver l’unité de l’Etat et les droits des différentes catégories sociales

L’union générale tunisienne du travail (UGTT) a indiqué dans son communiqué rendu public à l’issue de la réunion du comité administratif tenue mardi que la crise politique en Tunisie menace désormais l’Etat même et sa sécurité. La crise actuelle a mis en jeu la crédibilité de l’Etat à l’étranger et accroitra la crise sanitaire et la détérioration de la situation sociale, a ajouté la même source. La crise s’est illustrée notamment en des accusations et différents tiraillements.

Le dernier remaniement ministériel n’a pas pris en considération l’avis de certaines parties concernant des noms proposés, a encore noté la centrale syndicale. L’UGTT a dénoncé par la même occasion les tentatives de certaines parties visant à mettre en échec l’initiative de l’union adoptée par le président de la république.

L’UGTT a d’autre part souligné son attachement à poursuivre son rôle à l’échelle nationale visant à préserver l’unité de l’Etat, ses structures et la protection des intérêts et des droits des différentes catégories sociales.