L’UGTT, seule capable de ruiner les projets de Saied, selon Foreign Policy

D’emblée, ignorant le déclin de l’économie, le chômage endémique et la perception répandue de la corruption politique qui l’ont propulsé au pouvoir, le président de la République tunisienne, Kais Saied Saied, s’est concentré sur la redéfinition de la constitution tunisienne de 2014 pour refléter un modèle de démocratie « ascendant ». Bien que ce ne soit pas forcément ce que la Tunisie finira par obtenir, le modèle tel qu’il est envisagé confie la souveraineté à une série de conseils locaux, élus en fonction des qualités personnelles de leurs membres plutôt que de leur appartenance à un parti, qui désigneraient ensuite des organes régionaux et nationaux pour conseiller le président.

Aujourd’hui, après avoir démis le parlement et purgé le système judiciaire, Saied semble très près d’atteindre cet objectif, note le think tank Foreign Policy. Une seule force politique se dresse sur son chemin : l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) – le seul organisme suffisamment puissant pour faire échouer les plans de Saied visant à réviser la constitution et sa capacité à négocier un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, ajoute-t-il.

Pour la Tunisie, l’enjeu est de taille. Un nouvel accord avec le FMI permettra à la Tunisie, ainsi qu’à son président, de gagner du temps – lui permettant, en théorie du moins, de restructurer l’économie. En retour, cependant, le FMI cherchera presque certainement à réduire les salaires et les subventions de la Tunisie. De telles coupes seraient potentiellement déstabilisantes pour tout gouvernement qui tenterait de les imposer, mais elles seraient particulièrement périlleuses pour un gouvernement qui semble avoir remis toute l’autorité entre les mains du président.

En résumé, Saied a besoin de l’UGTT.

« L’UGTT est de loin la force civile la plus puissante du pays », déclare Youssef Cherif, analyste politique au Columbia Global Centers de Tunis. « Elle compte de nombreux membres. De plus, contrairement au président, dont l’attrait repose sur la rhétorique, son soutien est institutionnel. Les gens ont été membres de l’UGTT toute leur vie, et ils en voient les résultats chaque jour où ils vont travailler. »

L’UGTT et son million de membres environ sont devenus une force politique unique dans le pays. L’UGTT englobe un certain nombre de syndicats subsidiaires, et leur pouvoir, ainsi que leur capacité à mobiliser ce pouvoir, ne peuvent être sous-estimés. En 2013, l’UGTT faisait partie du quartet emporté le prix Nobel de la paix 2015.

Les gouvernements ultérieurs ont cherché à agir de concert avec l’UGTT, car les risques d’aliéner le syndicat sont considérables. En 2019, une grève nationale que l’UGTT a déclenchée parce qu’elle soupçonnait le gouvernement de s’apprêter à céder au FMI sur les salaires a suffi à paralyser les grandes villes du pays et à inciter le gouvernement à revoir sérieusement sa copie.

Un projet politique antérieur à l’accession à Carthage

Aujourd’hui, plutôt que de coopérer avec l’UGTT sur un projet national, Saied se retrouve en opposition avec le syndicat en raison de sa vision étroite du processus, excluant tous les acteurs – y compris les partis politiques du pays – afin de faire passer en force les moyens d’atteindre un objectif constitutionnel que beaucoup pensent qu’il a conçu bien avant de se présenter aux élections.

En réponse, non seulement l’UGTT boycotte le processus, mais elle a également appelé à une grève générale pour le 16 juin. Pendant ce temps, le FMI observe et l’économie continue de décliner.

Exclus des consultations sur la réforme constitutionnelle, les principaux partis politiques ont également appelé leurs membres à boycotter le référendum, ce qui compromet encore plus les amendements que la commission présidentielle pourra produire.

Toutefois, c’est la voix de l’UGTT qui s’avérera décisive.

« C’est une question centrale pour l’UGTT », a déclaré à Foreign Policy Hamza Meddeb, du Carnegie Endowment for International Peace. « Chaque aspect des négociations sur la constitution ou avec le FMI aura un impact direct sur ses membres », a-t-il ajouté. « Réfléchissez-y un instant : Pouvez-vous imaginer les services de sécurité contrôler une constitution à laquelle seul un petit pourcentage du pays a adhéré ? » M. Meddeb a ajouté, spéculant sur la question de savoir si le FMI se soucierait même de négocier un paquet de réformes qui aurait du mal à voir le jour sans le soutien de l’UGTT.

« C’est tout, et le FMI le sait. S’il n’y a pas d’accord avec l’UGTT, alors il n’y aura pas d’accord avec le FMI », a ajouté Meddeb.

Un coût social important

Le temps ne joue pas en faveur de la Tunisie. Avant même que la pandémie de coronavirus ne frappe, les finances publiques du pays étaient dans un état désastreux. Il ne fait aucun doute que la vie y empire. Le chômage, l’un des principaux moteurs de l’agitation, a atteint 18,5 % l’année dernière. Les courses quotidiennes pour les produits de première nécessité, un exercice de plus en plus coûteux pour tout le monde dans le pays, s’avèrent particulièrement douloureuses pour les plus pauvres, car même les subventions de l’État pour les aliments tels que le pain, le sucre et l’huile végétale ont du mal à atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires. Aujourd’hui, accablée par la guerre en Ukraine et la perspective de coupes budgétaires du FMI, l’UGTT doit agir et être perçue comme telle.

« Nombre de ces réformes auront un coût social important », a déclaré Meddeb. « C’est la circonscription de l’UGTT. C’est ce qu’elle est. Elle doit être impliquée dans les négociations. »

Dans ce qui s’avère être une présidence très individualiste, peu d’indices ont été donnés. Aller de l’avant sans l’UGTT – risquant ainsi de compromettre à la fois l’efficacité du projet constitutionnel de Saied et l’avenir économique du pays – reste une possibilité très réelle. D’un autre côté, faire marche arrière, concéder l’influence de l’UGTT et permettre aux partis politiques d’entrer dans le processus, bien que peu probable, est également possible.

En d’autres termes, pour l’instant, la Tunisie reste là où elle est depuis un certain temps : en transition, conclut Foreign Policy.