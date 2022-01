L’UGTT toujours attachée au Dialogue national

L’UGTT, à travers son secrétaire général adjoint chargé des études Anwar Gaddour, a affirmé qu’elle demeure attachée au Dialogue national pour sortir la Tunisie de la crise et lui trouver une issue.

Gaddour a précisé que ce dialogue doit être mené sur des bases claires et non sur une « approche individualiste » où chaque partie expose ses vues et concepts et la façon des procurer des ressources à l’Etat, selon ses dires.

Ila affirmé que parmi les propositions du Fonds monétaire international, figure celle de ramener la masse salariale à 12,5% seulement.

Ila enfin annoncé que le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi est en contact par téléphone avec le président de la République, Kais Saied, et que le deux hommes vont se rencontrer bientôt.