L’Union des diplômés chômeurs appelle à libérer les jeunes du sit-in d’El Kamour

L’Union des diplômés chômeurs ont appelé lundi à libérer les jeunes du sit-in d’ El Kamour, arrêtés suite à une campagne d’arrestation menée la nuit de dimanche à lundi dans la ville de Tataouine, stopper toute poursuite à l’encontre des jeunes en sit-in et ouvrir un enquête suite à l’intervention sécuritaire forcée.

dans un communiqué publié lundi, l’Union des diplômés chômeurs a dénoncé les pratiques policières adoptées pour traiter les dossiers à caractère social et les revendications des citoyens, au lieu d’instaurer une politique de dialogue et de réaliser des plans de développement.

L’union a à ce propos, appelé le gouvernement à honorer ses engagements en matière d’emploi et de développement, rappelant que ces engagements formulés par le gouvernement Chahed sans les réaliser depuis le 15 juin 2017, ont provoqué le mouvement de protestation organisé par les sit-inneurs pour appeler à la concrétisation de ces promesses.

L’union a estimé que le gouvernement actuel continue l’adoption d’une politique de tergiversation envers les revendications des jeunes de la région, a précisé la même source.

Des affrontements entre forces de l’ordre et protestataires à Tataouine se sont poursuivis lundi matin.

Ces heurts ont éclaté hier dimanche dans tout le gouvernorat de Tataouine pour condamner l’intervention sécuritaire forcée afin de mettre fin au sit-in d’El-Kamour.

Une grève générale au gouvernorat de Tataouine est décrétée, lundi 22 juin 2020, par le comité administratif de l’Union régionale de Travail (URT) de Tataouine, relevant de l’UGTT. Les membres de l’URT réclament la libération des sit-inneurs arrêtés par les forces de l’ordre lors de leur intervention pour lever les tentes installées sur les lieux du sit-in depuis plus de deux mois. Ils revendiquent également la tenue d’un conseil ministériel dans les plus brefs délais autour de la mise en oeuvre des points de l’accord d’El-Kamour.