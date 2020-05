L’UTAP appelle à la réforme du système de sécurité sociale

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP ) a appelé à la réforme du système de sécurité sociale estimant que pour les agriculteurs et les pêcheurs qui représentent environ 50% de la population active totale, “on ne peux pas parler de développement équitable avec la persistance d’une situation fragile”.

L’organisation agricole a ajouté, dans un communiqué, publié , vendredi, à l’occasion de la célébration de la journée internationale du travail (le 1er mai de chaque année) que la Tunisie n’a pas d’autre choix que de s’appuyer sur le secteur agricole et de lui accorder une position stratégique.

Et de souligner que les agriculteurs qui représentent une catégorie sociale très importante au niveau du nombre, restent les plus vulnérables , d’autant plus qu’ils ne bénéficient quasiment pas des fruits du développement et des programmes d’encadrement social.

L’UTAP a appelé, ainsi, à l’élargissement du taux d’adhésion au système de sécurité sociale, lequel (taux) ne dépasse pas actuellement 11%. “L’état doit donner davantage de considération aux agriculteurs et aux pêcheurs en tant qu’acteurs économiques et parties sociales, indique l’organisation agricole.