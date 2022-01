Lutte contre le coronavirus: Maintien des mesures préventives pendant deux autres semaines

Suite à une réunion du conseil ministériel tenue le 25 janvier courant, portant sur la situation pandémique dans le pays, et conformément aux recommandations du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, la présidence de la république a indiqué dans un communiqué rendu public mercredi le maintien des mesures adoptées le 12 janvier 2022 et ce durant deux autres semaines. Il s’agit notamment du maintien du couvre-feu de 22h à 05h du matin, le respect des mesures de prévention dont le port du masque et la distanciation sociale en plus de l’encouragement du travail à distance.