MAC SA meilleure intermédiaire en bourse pour la 2ème année consécutive

Pour la deuxième année consécutive, MAC SA – Intermédiaire en Bourse décroche la récompense de « Meilleur Intermédiaire en Bourse 2022 en Tunisie ». Décernée par Capital Finance International, ce prix récompense une nouvelle fois la performance et le dynamisme de MAC SA sur la place financière nationale.

Au titre de l’année 2022, Capital Finance International, accorde à MAC SA son prix de « meilleur intermédiaire en bourse en Tunisie ». Cette reconnaissance prestigieuse souligne la résilience et la performance de MAC SA en tant qu’opérateur solide sur le marché financier tunisien. Ce prix salue les résultats de MAC SA qui parvient en 2022 à se positionner auprès de ses clients pour les accompagner et dépasser les effets de la crise du COVID en adaptant ses conseils et ses services pour répondre à leurs divers besoins Dans son rapport, le jury de CFI.co estime que MAC SA est « en mesure de s’adapter aux changements en identifiant les tendances du marché et en réagissant rapidement pour modifier son offre ».

Ce prix d’excellence internationale honore MAC SA et atteste que la société reste la référence en matière de conseils indépendants et de services financiers orientés client. « Nous sommes le premier intermédiaire en bourse en Tunisie qui reçoit ce prix, et plus encore deux années de suite, ce qui nous rend à la fois ravis et fiers de recevoir cette récompense en reconnaissance des efforts fournis par nos équipes. Tout cela n’aurait pas été possible aussi sans la confiance de nos clients et le soutien de nos actionnaires », a déclaré Mourad BEN CHAABANE, Directeur Général de MAC SA

Qui est MAC SA

MAC SA est un intermédiaire en bourse indépendant. Créée en 1998, il est devenu un pionnier des métiers de la bourse à savoir la négociation boursière, l’asset management, l’analyse & recherche ainsi que la corporate finance. Grâce à son indépendance et son savoir-faire alliant recherche et innovation, il est à l’origine de la Sicav « FIDELITY SICAV PLUS » offrant le meilleur historique de performance de sa catégorie, depuis son lancement en Septembre 2018. Composée d’une équipe de gérants et d’analystes, MAC SA innove perpétuellement et développe des solutions d’investissement dans une logique d’amélioration continue afin de répondre aux besoins et attentes de l’ensemble de ses clients, particuliers et professionnels. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.macsa.com.tn

A propos de CFI.co

CFI.co (Capital Finance International), est un magazine imprimé et une ressource en ligne fournissant des informations sur les affaires, l’économie et la finance. Le magazine reconnaît que la distinction traditionnelle entre les marchés émergents et développés est désormais beaucoup moins significative à mesure que les économies mondiales convergent. Basée à Londres, la ville la plus multiculturelle au monde, CFI.co couvre et analyse les moteurs de ces changements. Combinant les points de vue d’organisations multilatérales et nationales de premier plan avec le leadership éclairé de certains des plus grands esprits du monde, l’équipe éditoriale dédiée de CFI.co veille à ce que les lecteurs comprennent mieux les forces qui influencent et remodèlent l’économie mondiale.

A propos du Programme de Remise de Prix CFI.co

Chaque année, CFI.co recherche des individus et organisations qui contribuent de manière significative à la convergence des économies et apportent une réelle valeur ajoutée à toutes les parties prenantes. Reportant depuis l’avant-garde des économies en mutation, CFI.co considère que les meilleures pratiques peuvent provenir des quatre coins du monde. Son programme de remise de prix a pour objectif d’inspirer tout un chacun à améliorer sa propre performance.

Le rapport du jury est disponible sur ce lien : https://cfi.co/awards/finance/exchanges-brokers/2022/mac-sa-best-stockbroker-tunisia-2022/