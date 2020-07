Machrou Tounes propose un gouvernement de compétences indépendantes

Le président de » Machrou Tounes « , Mohsen Marzouk a fait savoir via un poste facebook qu’ » après la démission de Elyes Fakhfakh, le mouvement propose la formation d’un gouvernement de compétences indépendantes des partis, dirigé par une personnalité indépendante « .

» Toute tentative de reproduire le processus du gouvernement Fakhfakh constitue une « idiotie » et un « crime » dans la mesure où elle donnera, forcément, les mêmes résultats » a estimé Mohsen Marzouk.

Le président du mouvement a appelé à préserver le prochain gouvernement de « la pollution parlementaire » et de convenir de la nécessité pour la prochaine équipe gouvernementale de se consacrer, exclusivement, à servir le pays.

De plus, a-t-il préconisé, » aucun des membres du gouvernement de compétences ne devra se présenter aux prochaines élections « .

Mohsen Marzouk a également appelé dans ce sens à organiser une conférence de salut national pour débattre des questions de la Cours Constitutionnelle et de l’amendement des systèmes politique et électoral ainsi que des priorités économiques.

Marzouk estime que » c’est la seule manière d’assurer la stabilité gouvernementale et d’ouvrir des possibilités légales et pacifiques à même d’apporter le changement et le libérer le pays du système de gouvernance corrompu «