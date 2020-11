Macron joue l’apaisement et déplore les « manipulations » face aux manifestations antifrançaises

Emmanuel Macron a tenté d’apaiser la colère qui monte dans le monde musulman en assurant comprendre, dans un entretien à la chaîne Al-Jazeera, que des musulmans puissent être « choqués » par les caricatures de Mahomet, dénonçant les « manipulations » et « la violence ».

« Mon rôle est d’apaiser les choses » mais aussi « de protéger » la liberté d’expression en France, explique le chef de l’Etat dans cette longue interview de près d’une heure diffusée doublée en arabe par la chaîne qatari, très regardée au Moyen-Orient et au Maghreb.

Il regrette les « malentendus » et « beaucoup de manipulations », « parfois de dirigeants politiques et religieux », qui sont, selon lui, à l’origine des appels à manifester et à boycotter les produits français dans plusieurs pays musulmans, du Pakistan au Mali en passant par le Qatar.

Cette campagne antifrançaise « indigne » et « inadmissible » repose, selon lui, sur le fait « que les gens ont cru comprendre que moi, j’étais favorable » aux caricatures de Mahomet publiées dans la presse, en particulier par l’hebdomadaire Charlie Hebdo, estime-t-il.