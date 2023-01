Maghrebia prend pieds à 23,06 % chez GAT Assurances

On apprend, dans une récente déclaration de franchissement de seuil à la hausse, faite par la société des assurances Maghrebia et sa filiale Vie, que ces dernières détiennent désormais 23,06 % (dont 8,073 %) du capital du Groupement des Assurances de Tunisie (GAT). La déclaration de cette acquisition en bourse, a été faite par l’intermédiaire en bourse UIF qui appartient au groupe Essassi à qui appartient Maghrebia et Maghrebia Vie. Une des premières compagnies d’assurance en Tunisie, créé en 1975 par la famille Skandrani qui rest dans le conseil mais plus dans le management, le GAT compte aussi parmi ses actionnaires de référence la Biat.

