Redressement fiscal de 7,1 MDT pour la GAT Assurances

La situation financière de l’assureur GAT au 31 Décembre 2022, dégageait un bénéfice net d’impôt de 24, 303 MDT contre un bénéfice de 23, 635MDT au 31 décembre de l’exercice précédent. Ces États Financiers font ressortir des capitaux propres positifs de 119 294 433,334 Dinars, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice.

GAT Assurances, dont le PDG est rémunéré à plus de 550 mille DT en brut, annonce par ailleurs avoir fait l’objet d’un contrôle fiscal approfondi. Le résultat de la notification a fait ressortir un montant de 7, 133.213 MDT, un crédit d’impôt 15, 883m DT et un report de TVA de 1 217, 384 mDT. La compagnie a répondu à ladite notification dans les délais légaux et a constaté une provision à ce titre pour un montant de 5 MDT.