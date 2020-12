Mahdia-covid : 74 nouvelles personnes rétablies

Dans le gouvernorat de Mahdia, 74 nouvelles personnes se sont rétablies de la covid-19 portant à 1842 le nombre des cas de guérison dans la région jusqu’à présent, lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Mahdia.

Par ailleurs, la région a enregistré 55 nouveaux cas de contamination au coronavirus, à l’issue de la publication des résultats de 164 analyses, selon le même document.

Les nouveaux cas positifs ont été découverts à Sidi Alouane (16 cas), Chebba (14 cas), Essouassi (9 cas), Mahdia (7 cas), Mellouleche, Ksour Essef et Ouled Chemakh (2 cas dans chacune de ces délégations) ainsi qu’à Hbira, Chorbane et Boumerdes (1 seul cas dans chaque délégation).

Depuis l’apparition de l’épidémie, le gouvernorat de Mahdia a connu 72 décès au covid19 et 2529 cas positifs dont 615 autres portent encore le virus.

- Publicité-