Mahdia : Rejiche se fait justice lui-même, le DR de l’assainissement trinque

Plusieurs habitants de Rejiche (gouvernorat de Mahdia) ont renvoyé, mercredi, le directeur régional de l’assainissement sur fond de protestations contre la pollution de la mer par les rejets d’eaux usées.

Le directeur était présent pendant qu’une équipe technique prélevait des échantillons d’eau de mer pour les analyser dans un laboratoire suite aux plaintes déposées autour de la dégradation de la qualité de l’eau de mer due au déversement des eaux usées.

Les habitants qui ont assisté à cette opération ont accusé l’ONAS de possibilité de falsifier les résultats des prélèvements.

Une réunion consacrée à la situation de la plage de Rejiche sera tenue, jeudi, au siège du gouvernorat, en présence du PDG de l’ONAS, des représentants de la société civile et des administrations concernées ainsi que des députés de la région.

Hier mardi, des dizaines de citoyens de la ville de Rejiche soutenus par des représentants de la société civile se sont rassemblés près de la plage avant de bloquer plusieurs artères de la ville par des barricades pour faire pression sur les autorités afin qu’elles réagissent au plus vite en vue de réparer le réseau d’évacuation des eaux usées et stopper le déversement de ces eaux en mer.

Les forces de l’ordre se sont intervenues, mardi soir, en faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Quatre manifestants ont été arrêtés.