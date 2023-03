« Mahindra Deals » : Des remises qui vous surprendront !

Après une participation réussie à l’AutoFest, Mahindra Tunisie en collaboration avec MahindraGLOBALlance les« Mahindra Deals »pendant tout le mois de Mars avec des remises attractives allant jusqu’à 5000 DT TTC sur toute la gamme voiture et utilitaire, à savoir :

KUV100 : le mini SUV le plus vendu, Un SUV économique qui offre une conduite facile en ville et une maniabilité exceptionnelle.

XUV 300 : le nouveau Crossover élégant et sportif qui offre des performances de conduite de premier ordre et un confort supérieur.

Le fameux PICK-Updisponible en deux et quatre portes, un véhicule utilitaire idéal pour les agriculteurs et les professionnels

Toute la gamme Mahindra bénéficie d’une garantie constructeur allant jusqu’à 100 000KM ou 5ans.

Les remises proposées sur les modèles KUV100, XUV300 et PIK Up sont les suivantes :

Modèle Version Remise KUV100 K6+ 1400 DT TTC K8 900 DT TTC XUV300 W6 1990 DT TTC W8 2990 DT TTC W8(0) 2990 DT TTC PICK-Up SC S6 5000 DT TTC



Mahindravia son concessionnaire en Tunisie,Etablissement Zouari,s’est engagé à fournir à ses clients des produits et un service après-vente de qualité supérieure, avec un personnel technique qualifié et des pièces de rechange d’origine disponibles.

« Mahindra&Mahindra Ltdest une entreprise indienne de fabrication de véhicules utilitaires et de loisirs leader sur le marché mondial. Fondé en 1945, le groupe Mahindra est présent dans plus de 100 pays et emploie plus de 240 000 personnes à travers le monde. Mahindras’est engagé à offrir des produits innovants et de qualité à ses clients, en veillant à ce que chaque produit réponde aux normes de qualité les plus élevées. »

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site web https://mahindratunisie.com/ ou appelez le 70 130 130 ou bien visitez les showrooms Mahindra à :

BEN AROUS : Route De Sousse GP1- Km7 2033 MEGRINE TUNIS

Tél : (+216) 70 130 060

Route de Ceinture, 4022 Z.I. Akouda – Sousse

Tél : (+216) 70 130 040

Tél : (+216) 70 130 040

Boulevard de l'environnement – Route de Gabès Km 2.5 – Sfax

Tél : (+216) 70 130 020

Tél : (+216) 70 130 020

Route de Tunis km 0,5 BP31,6001 Hached Gabes

Tél : (+216) 29 797 921

Tél : (+216) 29 797 921

FACEBOOK&INSTAGRAM:Mahindra Tunisie