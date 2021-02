Le ministre de l’Education, Fathi Slaouti, a souligné, dimanche, le maintien de la date des épreuves nationales, assurant que tous les efforts seront réunis, en prévision de cette échéance » importante « .

Dans une déclaration aux médias en marge de la clôture, à Hammamet, d’une session de formation sur » la gestion des crises « , Slaouti a souligné que son département avait préparé un nouveau calendrier des épreuves nationales, notamment après la fusion des deuxième et troisième trimestres. Selon lui, le nouveau calendrier sera transmis aux établissements scolaires dans les prochains jours.

» Après la signature samedi d’un accord entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) dans le cadre du Comité 5 + 5, nos collègues grévistes, surveillants et surveillants généraux, regagneront leurs institutions, avec beaucoup de détermination…, et nous travaillerons main dans la main pour éviter tout retard « , a-t-il ajouté.

Slaouti a rappelé que le nombre des décès des suites du coronavirus dans le milieu scolaire s’élève à 32 cas sans omettre les 7000 contaminations enregistrées depuis le début de l’année scolaire.

