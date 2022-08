Majoration des salaires dans le secteur du tourisme

Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé, dans une interview accordée à Mosaïque FM, ce lundi 1er août 2022, que l’accord relatif aux majorations au profit des salariés du secteur touristique, sera bientôt signé conjointement par l’UGTT et les entreprises touristiques.

Il a estimé que cet accord va contribuer à l’amélioration du climat social et à la relance du secteur.

Dans ce contexte, le ministre a souligné que des journées portes ouvertes pour le recrutement de la main d’œuvre et des sessions de formation et de recyclage seront organisées en coordination entre les ministères du Tourisme et de l’Emploi.