Malgré la crise sanitaire mondiale, la Corolla a permis à Toyota de se maintenir en tant que leader mondial

En plus d’être passé expert en matière de voitures hybrides, Toyota continued’exceller dans les voitures classiques.

Le constructeur japonais a notamment performé avec sonmodèle phare : La Corolla. En 2020, et malgré la crise du secteur automobile, la Corolla s’est vendue à plus d’un million d’unités, faisant d’elle la voiture la plus vendue dans le monde,selon un classement établi par Focus2Move. Le média allemand Automobilwoche rappelle que la Corolla qui a été vendue à plus de 50 millions d’unités, estla seule voiture qui a dépassé le seuil du million d’unités vendues durant les trois dernières années.

Toujours selon Focus2Move, TOYOTA occupe également la deuxième position grâce à son emblématique RAV4 qui a été vendueà 971 515 unités, soit une hausse de 1,9% par rapport à 2019. Par ailleurs, la Corolla et la RAV4 sont les deux seuls modèles du Top 10 des voitures les plus vendues dans le monde qui ont affiché une évolution positive en 2020.

A ce jour plus de 20 millions de voitures hybrides TOYOTA, sont en circulation dans le monde, d’autant plus que 90% des modèles de Toyota sont déclinés en version hybride.

Comme en 2019, TOYOTA occupe la tête du classement des marques automobiles, avec 8,06 millions d’unitésvendues en 2020, soit une part de marché de 10,1%.

Concernant le marché tunisien, deux modèles hybrides ont été introduits : la RAV4 et la Corolla Berline. D’autres modèles suivront pour élargir la gamme proposée en Tunisie.

