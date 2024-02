Premier Taxi Hybride TOYOTA Roadshow

À travers un roadshow exceptionnel dans les stations de taxi des différents gouvernorats de la Tunisie, BSB TOYOTA, le concessionnaire officiel de la marque japonaise en Tunisie, présente son modèle Yaris Hybride destiné aux professionnels du taxi.

L’événement a débuté lundi 12 février 2023, en présence de la délégation japonaise, et se déroulera sur trois semaines, jusqu’au 26 février et touchera plus de 7 gouvernorats du pays.

Ce mobishow mettra en avant le modèle Yaris Hybride Taxi non seulement dans le grand Tunis mais aussi dans les différents gouvernorats de la Tunisie, offrant à chacun la possibilité de découvrir de près ce véhicule révolutionnaire et d’explorer ses avantages.

La Yaris Hybride est une compacte abordant une allure sportive et audacieuse. Elle est équipée d’un moteur essence hybride de 1.490 cm3, développant 100 Chdin et accouplé à une boîte de vitesses automatique. Elle est un véhicule full hybride : c’est-à-dire qu’elle est traînée, simultanément ou séparément, par deux moteurs, l’un électrique et l’autre thermique. La batterie est rechargée par le moteur thermique et par la récupération de l’énergie cinétique au freinage.

Le véhicule est écologique, fiable et économique à l’usage et consomme 3,2 litres aux cent kilomètres pour cycle combiné.

Notons qu’une équipe commerciale bien formée accompagnera le véhicule durant tout le trajet pour répondre au mieux aux questions des intéressés.

Rejoignez-nous et n’hésitez pas à découvrir le véhicule lors du roadshow et exposition dans les stations de taxi dans toute la Tunisie.

Programme de la tournée