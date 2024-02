Toyota demeure la marque la plus vendue dans le monde

Pour la quatrième année consécutive, Toyota conserve sa place de leader dans la vente d’automobiles, avec plus de 11,2 millions de véhicules écoulés dans le monde.

Le géant japonais a récemment annoncé avoir vendu plus de 11,2 millions de véhicules dans le monde en 2023, avec ses marques Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino, atteignant le premier rang mondial dans l’automobile en volume, soit une augmentation de 7,2% par rapport à 2022.

Toyota devance ainsi le groupe allemand Volkswagen, de nouveau deuxième l’an passé avec 9,24 millions de véhicules écoulés, suivis par le sud-coréen Hyundai-Kia a conservé la troisième place du podium, avec 7,3 millions d’unités vendues en 2023, selon le constructeur automobile japonais.

Et comme le marché particulier continue de ralentir, ce dernier ambitionne de conserver et de ne surtout pas réduire sa base clients, en se positionnant comme leader de l’électrification grâce à l’hybride.

C’est que Toyota est légèrement en retard dans le segment 100% électrique, dans lequel il a vendu seulement 104.018 véhicules en 2023. Même si le chiffre a quadruplé sur un an, il est toujours loin derrière l’américain Tesla avec ses 1,81 million de voitures électriques livrées, et le chinois BYD et ses 1,57 million d’unités.

Mais Toyota compense largement ce point faible par le dynamisme de ses ventes mondiales de véhicules hybrides, avec plus de 3,4 millions d’unités en 2023, et a pour objectif de mettre les watts sur le 100 % électrique dans les prochains mois.

Et d’ailleurs, comme l’a mentionné le PDG de « Toyota Tunisie», Moez Belkhiria, dans un entretien récent à « African Manager», le géant japonais a su obtenir la troisième place sur le marché tunisien en pourcentage des ventes au cours de l’année écoulée, en raison , a-t-il expliqué, de « la qualité de ses produits, de la sécurité et des prix compétitifs, ainsi que des services après-vente fournis par l’entreprise ».

La lexus, dans la technologie 100% hybride

Même en excluant ses filiales Daihatsu (petites voitures) et Hino (camions et bus), Toyota et sa marque de luxe Lexus ont livré plus de véhicules que leurs principaux concurrents en Allemagne et en Corée du Sud, avec 10,3 millions d’unités en 2023 (+7,7%).

Les hybrides à essence et électriques représentaient environ un tiers des voitures vendues, tandis que les véhicules électriques à batterie représentaient moins d’un pour cent.

Toyota et sa marque premium Lexus proposent des véhicules qui permettent à tous, particuliers et entreprises de rouler en toutes circonstances.

Et dans le cadre du changement climatique, Toyota vise à vendre 60 % et même 100 % de véhicules zéro émission à Lexus d’ici 2030, la marque haut de gamme est présentée comme le « leader technologique » du groupe.

En 2024, l’entreprise commercialisera quatre nouveaux modèles électriques et trois VUS, et Toyota prévoit de vendre 3,5 millions de véhicules à batterie chaque année, à partir de 2030.

Le géant de l’automobile a confirmé son engagement dans ce qu’il appelle une « approche multi-voies », qui s’appuie sur une large gamme de voitures vendues dans plus de 170 pays.