Mali : 5 chefs d’État africains à Bamako pour dénouer la crise

Cinq chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest vont tenter ce jeudi 23 juillet à Bamako, lors d’un sommet de quelques heures au format inédit, de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis juin, en réconciliant le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ.

Les présidents de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et du Sénégal, Macky Sall, ont été les premiers à atterrir à l’aéroport de Bamako, où ils ont été accueillis par leur homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Mandatés par la Cédéao, ils devaient être suivis par les présidents Muhammadu Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger et Nana Akufo-Addo du Ghana.

À la veille de leur arrivée, les négociations se sont poursuivies en coulisses pour mettre un terme au plus important mouvement de contestation du pouvoir en place au Mali depuis le coup d’État de 2012.

Ils s’entretiendront avec Ibrahim Boubacar Keïta dans un hôtel de la capitale, puis conjointement avec l’influent imam Mahmoud Dicko – figure emblématique de la contestation – et avec les dirigeants du Mouvement du 5-Juin (M5-RFP), la coalition hétéroclite de politiques, de religieux et de membres de la société civile qui réclame le départ du chef de l’État. La délégation devrait quitter le Mali vers 17h30, après la publication d’un communiqué final.